در دویست و بیست و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان، مشکلات واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست که با بررسی ۱۲ دستور کار همراه بود، مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها گفت: حمایت، تسهیل روند فعالیت و رفع موانع تولید واحدهای آسیب‌دیده باید با جدیت دنبال شود.

ازهاری همچنین بر اهمیت تثبیت اشتغال نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: حفظ فرصت‌های شغلی و بازگشت کامل این واحدها به چرخه تولید، از اولویت‌های مهم استان است.