شرایط بهرهمندی از کارت امید مادر و وظایف دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامهای به روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی کارت امید مادر در سراسر کشور، شرایط بهره مندی از آن را تشریح کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
به استحضار میرساند در راستای سیاستهای کلی جمعیت و با هدف حمایت از خانواده و افزایش آرامش خاطر مادران در اولین سالهای پس از تولد و رشد اولیه کودک، به پیشنهاد دبیر محترم ستاد ملی جمعیت، تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصمیم، عزم و حمایت ریاست محترم جمهور، از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرای طرح ملی کارت امید مادر در سراسر کشور آغاز شده است.
بر اساس این طرح تمام مادران ایرانی که از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند میشوند، به مدت ۲ سال (تا ۲۴ ماهگی فرزند)، ماهانه مشمول دریافت کمک هزینهای حمایتی به مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند از طریق کارت امید مادر برای تامین بخشی از هزینههای ضروری فرزند خود خواهند بود.
شایان ذکر است این کارت از طریق کد ملی مادر به حساب وی (مادر) متصل شده و پس از شارژ ماهانه، پیامک اطلاعرسانی ارسال میشود. این کارت در تمامی فروشگاه ها، مراکز طرف قرارداد کالا برگ و داروخانههای طرف قرارداد با شبکه ملی یارانههای متمرکز (شمیم) قابل استفاده خواهد بود. مدت اعتبار واریزی هر ماه تا ۳ ماه پس از واریز قابل استفاده میباشد.
برای بهره مندی از این کارت نیازی به مراجعه حضوری و یا ثبت نام مادر باردار در هیچ سازمان و یا سامانهای نبوده و مادر صرفا میبایست در یکی از بانکهای کشور حسابی به نام خود داشته باشد.
سایر شرایط دریافت کارت امید مادر:
• مادر باید ایرانی باشد.
• زایمان از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۵ به بعد ثبت شده باشد.
• هم مادر و هم کودک، کد (شماره) ملی داشته باشند.
• سیمکارت و حساب بانکی متصل به شماره ملی مادر در دسترس باشد.
در پایان ضمن پیوست اطلاعات مربوط به کارت امید مادر خواهشمند است دستور فرمایید:
مراتب به کلیه واحدهای ارائه خدمات سلامت مادران اطلاع رسانی شود.
به تمامی مادران باردار تحت پوشش آن دانشگاه اعم از مراجعین به واحدهای بهداشتی، بیمارستان ها، تسهیلات زایمانی و ... به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد تا مادران جهت افتتاح حساب بانکی و تهیه سیم کارت متصل به شماره ملی خود اقدام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، مادران عزیز میتوانند به سامانههای اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مراجعه نمایند.