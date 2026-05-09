از صفوف نماز جماعت تا سفره‌های رنگین دیماج و آش رشته و شادی کودکان و بزرگسالان در طبیعت؛ هر عکس روایتگر فرهنگ غنی، همبستگی و عشق به پروردگار و طبیعت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوزدهم اردیبهشت ماه، قزوینی‌ها طبق سنت دیرین خود، آیین پنجاه‌به‌در را با حضور پرشور در طبیعت و اقامه نماز شکر برگزار کردند. این مراسم که جلوه‌ای از میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شده استان قزوین است، فرصتی برای شکرگزاری نعمات الهی، طلب باران و تجدید پیمان با طبیعت فراهم آورد. تصاویری که از این روز ثبت شده، گویای شادمانی، همدلی و عشق مردم این دیار به سنت‌های کهن و آغوش گرم طبیعت است.