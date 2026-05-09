امید ابراهیمی در تیم منتخب فصل قطر
امید ابراهیمی هافبک باتجربه تیم فوتبال الشمال، با عملکرد درخشانی که در لیگ ستارگان قطر داشت، در تیم منتخب فصل قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، لیگ ستارگان قطر با قهرمانی السد به پایان رسید تا این تیم بتواند برای سومین سال متوالی جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
تیم فوتبال الشمال که امید ابراهیمی را در اختیار داشت تا هفته پایانی مدعی قهرمانی در این رقابتها بود، اما در نهایت دستش از جام کوتاه ماند.
ابراهیمی در این فصل یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود، وی در ۲۲ بازی تیمش به میدان رفت تا آماری بسیار خوب از خود برجای بگذارد.
عملکرد درخشان امید ابراهیمی باعث شد در این در تیم منتخب سال لیگ ستارگان قطر قرار بگیرد.
قرارداد ابراهیمی با تیم فوتبال الشمال قطر به پایان رسیده و وی هنوز تصمیمی برای تمدید قرارداد با این باشگاه قطری نگرفته است.