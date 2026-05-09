رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر رئیس جمعیت هلال احمر را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان با تسلیت گفتن درگذشت مادر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر به خانواده گرامی و سایر بستگان معزز، از خداوند برای آن بانوی مکرمه، رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر کولیوند؛
رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
درگذشت والده بزرگوارتان را به جناب عالی، خانواده گرامی و سایر بستگان معزز تسلیت میگویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه، رحمت و رضوان الهی و برای شما و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران