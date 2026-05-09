نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام با حضور در منزل خانواده جمعی از شهدای جنگ رمضان، بر جایگاه ماندگار شهدا در حفظ امنیت و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با خانواده‌های شهیدان «امیرحسین الفتی»، «وحید بکی‌زاده»، «ایوب فتاحی» و حسین کاروان، فرهنگ ایثار و شهادت را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه دانست.

وی افزود: پاسداشت جانفشانی شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان، وظیفه‌ای اخلاقی، دینی و اجتماعی برای همه آحاد جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با بیان اینکه اقتدار و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهداست، اضافه کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، عزت و استقلال کشور را تضمین کردند و خانواده‌های معظم شهدا نیز با صبر و استقامت، ادامه‌دهنده این مسیر پرافتخار هستند.

امام جمعه ایلام در ادامه با تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل و روحیه خانواده‌های آنان تأکید کرد و یادآور شد: تکریم خانواده‌های شهدا در واقع تکریم ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از هویت ملی و دینی کشور است.