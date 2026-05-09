در رویداد ملی دانش‌افزایی «طرح شهید باقری»، از خدمات اعظم کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی جوانان، برای ارتقای مهارت‌آموزی سربازان و جوانان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در رویداد ملی دانش‌افزایی طرح ملی شهید باقری (مهتا)، از خدمات ارزنده اعظم کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان، در راستای ارتقای مهارت‌آموزی سربازان وظیفه و جوانان سراسر کشور قدردانی شد.

سردار گودرزی، جانشین قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح، در این مراسم با اهدای لوح یادبود از تلاش‌های دکتر اعظم کریمی در اجرای موفق «طرح ملی شهید باقری» در سال ۱۴۰۴ قدردانی کرد.

‌سردار گودرزی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی اظهار داشت: خانم دکتر کریمی نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف این طرح و پیشبرد همکاری‌های موفق فرابخشی ایفا کرده‌اند.

تحقق ۸۰ درصدی اهداف و شناسایی ۳۲۰۰ فرصت شغلی

طرح ملی شهید باقری (مهتا) با هدف آموزش مهارت‌محور جوانان و بر پایه همکاری‌های گسترده فرابخشی میان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌های جوانان) به اجرا درآمده است.

‌این طرح با رویکردی تقاضامحور، بر شناسایی دقیق نیاز‌های شغلی هر استان تمرکز دارد و با تدوین سرفصل‌های آموزشی مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار، نیروی آموزش‌دیده را مستقیماً به چرخه‌ی اشتغال کشور معرفی می‌کند.

‌بر اساس آمار‌های ارائه‌شده در این مراسم، در سال گذشته با برگزاری ۱۹۸۹ دوره آموزشی تخصصی، بیش از ۳۱ هزار سرباز وظیفه و جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند. همچنین در جریان اجرای این طرح، ۳۲۰۰ فرصت شغلی واقعی در سطح کشور شناسایی و احصا شده است که نشان‌دهنده اثربخشی بالای این الگو در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی جوان است.

‌اجرای موفق این طرح ملی، نویدبخش ایجاد پلی مستحکم میان دوران خدمت سربازی و ورود به بازار کار است که با هم‌افزایی نهاد‌های متولی، تحولی نوین در نظام مهارت‌آموزی کشور رقم زده است.