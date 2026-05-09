رشد فزاینده مصرف انرژی، ظرفیت محدود زیرساختها را به چالش میکشد. مشارکت فعال مردم، در کنار سیاستهای تشویقی دولت، میتواند راه را برای مدیریت پایدار انرژی هموار سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با آغاز افزایش دمای هوا، مصرف انرژی به مرور افزایش پیدا میکند. علیرغم توسعه زیرساختهای تولید و توزیع برق در کشور، ظرفیت این زیرساختها محدود است و رشد سریع مصرف میتواند چالشهایی را ایجاد کند.
نقش مردم به عنوان مصرفکنندگان نهایی انرژی، نقشی حیاتی و انکارناپذیر است. استفاده مداوم و بیرویه از لوازم برقی، نه تنها موجب افزایش هزینههای خانوار میشود، بلکه بار سنگینی بر دوش شبکه سراسری برق میاندازد.
دولت نیز برای تشویق و ترغیب مشترکان به صرفهجویی، مشوقهایی را در نظر گرفته است. از جمله این مشوقها میتوان به صدور گواهی صرفهجویی برای مشترکانی که در مصرف برق صرفهجویی میکنند، اشاره کرد. این گواهیها قابلیت فروش در بازار را دارند.
همراهی و مشارکت فعال مردم، نه تنها به پایداری شبکه برق کشور کمک میکند، بلکه باعث کاهش هزینههای اقتصادی خانوار و حفاظت از محیط زیست نیز خواهد شد. مدیریت انرژی، مسئولیت مشترک دولت و ملت است.