نامدار صیادی

ا اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت:تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل در استان ادامه دارد.





نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان با شدت بیشتری در حال انجام است و برای هرگونه تخلف یا افزایش قیمت غیرقانونی جریمه‌های سنگین از سوی مراجع قضایی تعیین خواهد شد.





وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا تخلف،موارد را از طریق سامانه‌های نظارت بر بازار گزارش دهند تا نسبت به پیگیری سریع آن اقدام شود.