رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نامدار صیادی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت:تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل در استان ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان با شدت بیشتری در حال انجام است و برای هرگونه تخلف یا افزایش قیمت غیرقانونی جریمههای سنگین از سوی مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف،موارد را از طریق سامانههای نظارت بر بازار گزارش دهند تا نسبت به پیگیری سریع آن اقدام شود.