پخش زنده
امروز: -
شهادت دانشآموزان میناب بازتابی فراتر از مرزها یافت و این بار شاعران ازبکستان با شعر و ادبیات، به مظلومیت شهدای دانشآموز واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،پس از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب در نخستین روز جنگ رمضان، موجی از واکنشهای مردمی و نخبگانی ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف شکل گرفت و بسیاری از آزادگان جهان نسبت به مظلومیت این دانشآموزان شهید ابراز همدردی کردند.
در همین راستا، یکی از شاعران کشور ازبکستان با سرودن شعری در رثای دانشآموزان شهید، ادای دینی به ارواح پاک این شهدا کرد و این اثر را برای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمود.
در ادامه، حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی کشورمان در ازبکستان ضمن قدردانی از اظهار همدردی این شاعره ازبکستانی و سرودن شعر در رثای شهدای دانشآموز، پیشنهاد برگزاری فراخوانی ادبی با محوریت مظلومیت شهدای میناب را مطرح کرد. بر همین اساس، این شاعره با هماهنگی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فراخوانی را در کانال تلگرامی شاعران ازبکستان برای سرودن اشعار مرتبط با حادثه میناب منتشر کرد.
بر اساس هماهنگیهای انجام شده، مقرر شد اشعار دریافتی پس از جمعآوری و بازبینی، در صورت فراهم شدن شرایط، در قالب یک مجموعه یا کتابچه منتشر شود.
این اقدام فرهنگی و ادبی، بازتابی از همدلی و همراهی شاعران و نخبگان فرهنگی منطقه با مردم ایران و یادآور جایگاه زبان و ادبیات در انتقال مفاهیم انسانی، مقاومت و همبستگی میان ملتها است.