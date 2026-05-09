به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: از ابتدای حج امسال تاکنون بالغ بر هزار و ۵۳۳ مورد انواع خدمات درمانی و پزشکی به زائران ایرانی در مدینه منوره ارائه شده است.

وی با اشاره به پایداری وضعیت سلامت زائران افزود: یکی از نکات برجسته در گزارش‌های اخیر، نبود هیچ‌گونه مورد فوتی اعم از زن و مرد تا این مرحله از مناسک است و تنها دو زائر در مدینه منوره بستری هستند که تحت مراقبت‌های دقیق پزشکی قرار دارند.

به گفته معاون سازمان حج و زیارت: در بخش ویزیت‌ها و خدمات تخصصی، آمار‌ها نشان‌دهنده انجام ۲ هزار و ۲۳۴ مورد ویزیت تخصصی برای زائران است و ۷۴ مورد ویزیت نیز در محل اقامت حجاج و مطب‌های مجموعه‌ها صورت گرفته است تا دسترسی به خدمات پزشکی در کمترین زمان ممکن فراهم شود. همچنین در حوزه خدمات پرستاری، در مجموع یک هزار و ۷۷۵ خدمت ارائه شده که جزئیات آن شامل ۸۱۸ مورد سنجش فشار و قند خون، ۷۵۳ مورد تزریقات، ۱۰۷ مورد سرم‌تراپی و ۴۱ مورد پانسمان برای زائران نیازمند است.

وی ادامه داد: بخش داروخانه مراکز درمانی نیز با توان کامل در حال فعالیت است و تاکنون ۲ هزار و ۱۶۶ نسخه درمانی برای بیماران پذیرش و پیچیده شده است. علاوه بر خدمات دارویی، در بخش مددکاری و انتقال نیز ۲۷۰ مورد خدمت به ثبت رسیده که شامل ۸۲ مورد انتقال زائران به مکه مکرمه و ۱۲ مورد اعزام به بیمارستان‌های کشور میزبان جهت دریافت خدمات تخصصی و تکمیلی پزشکی بوده است. همچنین در بخش پاراکلینیک، ۵۵ مورد نوار قلب برای بررسی دقیق وضعیت سلامت قلبی زائران انجام شده است. مرکز پزشکی حج و زیارت با تمام توان لجستیکی و تخصصی خود در مدینه و مکه مستقر است تا اطمینان حاصل شود که سلامت ضیوف‌الرحمن برای انجام صحیح مناسک حج در بهترین سطح ممکن حفظ می‌گردد.