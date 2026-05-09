به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز زبان فارسی، نشست «مردم سربلند ایران» در خانه حکمت ایرانیان (ایرانیان ویزدم هاوس) وین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست «مردم سربلند ایران» با هدف تجلیل از مردم ایران و دوستداران مردم ایران در این زمانهی خطیر جنگ تحمیلی، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت به میزبانی خانه حکمت ایرانیان (ایرانیان ویزدم هاوس) وین برگزار خواهد شد.
این برنامه به پاسداشت مردمی اختصاص دارد که در دشوارترین شرایط، خوش درخشیدند و برگ زرین دیگری از تاریخ را با وطندوستی، غیرت و مهرورزیشان به نام ایران ثبت کردند. همزمان، این نشست روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز زبان فارسی را نیز گرامی خواهد داشت.
نشست در سه بخش اصلی مروری بر شهدای جنگ اخیر، بهویژه کودکان دبستان شجره طیبه میناب و جانفشانیهای آنان، بررسی میهندوستی، اتحاد و استقامت مثالزدنی مردم ایران در برابر تجاوز و امید به آینده و عزم پولادین مردم ایران برای بازسازی خرابیهای ناشی از این جنگ ظالمانه برگزار میشود.
در هر سه بخش، سخنرانیهای کوتاهی توسط فعالان فرهنگی ایرانی مقیم اتریش ایراد خواهد شد که در وصف شجاعت، همبستگی و آیندهنگری مردم ایران است.
همچنین، ۴۵ دقیقه اجرای موسیقی سنتی و مدرن توسط گروه حرفه ای موسیقی«تریو واگا»، که به صورت متناسب با سه بخش موضوعی برنامه اجرا میشود.
پخش فیلمهای کوتاه مرتبط با موضوعات هر بخش و به مناسبت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
خانه حکمت ایرانیان میزبان ایرانیانی خواهد بود که همچنان صدای مقاومت، شرافت و امید مردم ایران را در قلب اروپا زنده نگه داشتهاند. این برنامه نه تنها یک رویداد فرهنگی، بلکه نمادی از همبستگی ملی و تعهد جمعی به آرمانهای آزادی و عدالت است.