دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از شناسایی و جمع‌آوری ۴ دستگاه ترانس برق غیرمجاز و ۵۰۰ مورد انشعاب غیرقانونی در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: در روز‌های اخیر و با همکاری اداره توزیع برق شهرستان، چهار دستگاه ترانس برق غیرمجاز که عمدتاً در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و با دستور دادستانی جمع‌آوری و توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک ادامه داد: همچنین ۵۰۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق از چاه‌ها و باغ‌های سطح شهرستان شناسایی و قطع شده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.

سپهوند با تأکید بر استمرار روند شناسایی تخلفات در این حوزه تصریح کرد: اداره توزیع برق شهرستان موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و جمع‌آوری تمامی انشعاب‌ها و تجهیزات غیرمجاز اقدام کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق که موجب اخلال در تأمین برق پایدار و تضییع حقوق شهروندان شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.