سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، واردات نهاده‌های دامی با افزایش ۱۰ درصدی و مواد اولیه خوراک دام با افزایش ۱۱ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، میزان واردات نهاده‌های دامی ۱۰ درصد و مواد اولیه تولید خوراک دام ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مرتضی مروتی، تأکید کرد که این رشد چشمگیر، نتیجه نظارت‌های مستمر و تخصصی کارشناسان دامپزشکی در مرز‌ها است که سلامت محموله‌های وارداتی را پیش از ورود به چرخه مصرف، تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به نقش حیاتی نظارت‌های دامپزشکی در تأمین سلامت نهاده‌های وارداتی، بیان داشت که تمامی محموله‌های دامی و مواد اولیه خوراک دام، پیش از ورود به کشور، تحت کنترل‌های دقیق بهداشتی و قرنطینه‌ای قرار می‌گیرند. این فرآیند شامل پایش، بررسی‌های تخصصی و نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی است.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در مبادی ورودی کشور، افزود : کارشناسان این سازمان در بنادر، گمرکات و پایانه‌های مرزی با بازرسی‌های دقیق، بررسی اسناد بهداشتی و ارزیابی شرایط حمل و نگهداری، از ورود هرگونه محموله آلوده یا فاقد شرایط بهداشتی جلوگیری می‌کنند.

مروتی نهاده‌های دامی را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید محصولات دامی، تأثیرگذار بر سلامت دام، بهره‌وری تولید و امنیت غذایی جامعه دانست و گفت: سازمان دامپزشکی کشور این مسئولیت خطیر را با جدیت دنبال می‌کند. نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی همچنین شامل پایش مستمر و کنترل‌های پس از ترخیص نیز می‌شود تا از کیفیت نهاده‌ها اطمینان حاصل شود.

وی ، استمرار این نظارت‌ها را ضامن پایداری تولید، ارتقای کیفیت محصولات دامی و صیانت از سلامت عمومی جامعه دانست.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر اهمیت همکاری میان سازمان دامپزشکی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط در تسهیل فرآیند واردات سالم و تأمین به‌موقع نیاز تولیدکنندگان تأکید کرد.