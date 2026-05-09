مردم یاسوج میزبان یکی از مسئولان نزدیک به رهبر شهیدمان
خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج امشب میزبان مسئول تشریفات بیت رهبر شهید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تجمع عاشورایی مردم شهر یاسوج امشب شنبه ۱۹ اردیبهشت در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج میزبان حجتالاسلام سیدمظاهر حسینی مدیرکل تشریفات بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
مداح این برنامه نیز هنرمند هم استانی مرتضی باب است.
امشب هفتادمین شب تجمعات مردمی است که طبق روال شبهای گذشته راس ساعت ۲۱ برنامه به صورت رسمی آغاز میشود.