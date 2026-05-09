به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاسم جنادله در بازدید از مرز چذابه گفت: مرز‌های کشور، خط مقدم امنیت و سلامت اقتصادی هستند و دستگاه قضایی موظف است در کنار سایر نهاد‌ها از اجرای بی، چون و چرای قانون و پیشگیری از وقوع جرم در این مرکز حساس اطمینان حاصل نمایند.

وی همچنین خواستار فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت تسهیل بارگیری و ترخیص کالا در این بارانداز و تسهیل در تردد کامیون‌های حمل بار به ویژه در خصوص کالا‌های اساسی و سریع الفساد شد.

رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان همچنین در این بازدید ضمن حضور در واحد‌های مختلف بارانداز چذابه، از جمله محل توقفگاه کامیون‌های حمل کالا، وضعیت اجرای پروژه اسفالت، روشنایی، نصب دوربین‌های مداربسته، استراحتگاه‌های جدید احداث شده رانندگان و غیره، اقدامات صورت گرفته و چالش‌ها و مشکلات موجود را بررسی و بر اهمیت نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا و رعایت تمامی ضوابط قانونی توسط کلیه فعّالان این حوزه تأکید کرد.