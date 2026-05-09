رئیس اسبق سازمان دیانت ترکیه در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، ضمن محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت و همدردی خود را با ملت ایران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اکرم کلش، رئیس اسبق سازمان دیانت ترکیه، ضمن حضور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و گفتوگو کرد و مراتب همدردی، تسلیت و حمایت خود را از ملت ایران اعلام کرد.
کلش در این دیدار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین، مقاومت مردم و نیروهای جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را ستود و اظهار داشت: در این روزهای دشوار، وظیفه انسانی و اسلامی همه ما ایجاب میکند در کنار ملت ایران باشیم.
وی با محکوم کردن شدید حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی، حقوق بینالملل و ارزشهای اخلاقی دانست و افزود: استمرار این حملات نه تنها امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه وجدان بشریت و همه آزادگان جهان را جریحهدار میسازد.
دلهای بسیاری از مردم جهان با ایران است
رئیس اسبق سازمان دیانت ترکیه با اشاره به پاسخهای جمهوری اسلامی ایران به این حملات، اظهار کرد: این پاسخها نشان دهنده اقتدار، هوشمندی و عزم راسخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی و عزت ملی خود است و موجب دلگرمی مسلمانان و آزادیخواهان جهان شده است.
وی با تأکید بر همبستگی ملتهای مسلمان و آزادیخواه تصریح کرد: امروز دلهای بسیاری از مردم جهان با ایران است و ملت ترکیه نیز خود را در کنار برادران و خواهران ایرانی میداند و حمایت معنوی خود را از این کشور دریغ نخواهد کرد.
کلش همچنین با اشاره به وضعیت مسجدالاقصی و تشدید فشارها بر مردم فلسطین، وظیفه علما و نخبگان دینی را در این شرایط، بسیار سنگین دانست و افزود: علما و اندیشمندان مسلمان باید در تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از همه ظرفیتها استفاده کنند و تنها راه مقابله با این وضعیت را حفظ اتحاد، همبستگی و مقاومت در برابر ظلم دانست.
در ادامه این دیدار، سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، ضمن قدردانی از حضور و ابراز همدردی کلش، مواضع برادرانه مردم و دولت ترکیه را موجب دلگرمی دانست.
وی همچنین، این اقدام را نشانهای از پیوندهای عمیق فرهنگی، دینی و انسانی میان دو ملت ایران و ترکیه توصیف کرد.
ناظمی ابراز امیدواری کرد؛ با دعای خیر همه مؤمنان در سراسر جهان، به زودی شاهد پیروزی حق بر باطل و پایان ظلم و ستم در منطقه باشیم.