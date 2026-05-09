دادستان مرکز استان گفت: خودرو‌های رسوبی در پارکینگ‌ها حداکثر ظرف دو ماه بعد از رسوبی شدن باید به فروش برسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه نرخنامه در برخی پارکینگ‌ها رعایت نمی‌شود، گفت: نظم و انضباط در برخی پارکینگ‌ها وجود ندارد و مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای تحویل وسایل نقلیه توقیفی اشخاص از سوی متصدیان پارکینگ‌ها به درستی انجام نمی‌شود.

او افزود: جلسه ساماندهی پارکینگ‌ها با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان، نماینده بنیاد تعاون ناجا و تعدادی از صاحبان پارکینگ‌ها برگزار و تذکرات لازم برای رفع اشکالات داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: مقرر شد دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها با هم هماهنگ باشند و هر پارکینگی که قواعد و قوانین را نقض کند پلمپ شود.

عالیشاه با بیان اینکه نرخنامه‌های مصوب باید رعایت شوند، گفت: خودرو‌های رسوبی در هر پارکینگ حداکثر ظرف دو ماه بعد از رسوبی شدن باید به فروش برسد