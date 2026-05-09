به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسینعلی کریمی امین رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس شهرستان سرباز در گشت مشترک با اداره کل صمت و جهادکشاورزی بنا به اخبار واصله در بازدید از انبار‌ها و فروشگاه‌های سطح شهرستان موفق به کشف پنج هزار کیلوگرم برنج احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به مهر و موم انبار متخلف افزود: ارزش اقلام مکشوفه را کارشناسان مربوطه بیش از ۱۲ میلیارد ریال عنوان کردند که در این خصوص یک نفر متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شد.