با هدف نظمبخشی به روند دریافت خدمات درمانی، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان یزد وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گفت: این برنامه سالهاست در مناطق روستایی اجرا میشود و اکنون قرار است در مناطق شهری زیر ۲۰هزار نفر نیز گسترش یابد.
دکتر شریفی در توضیح جزئیات این طرح گفت: در این برنامه، افراد بر اساس گروه سنی و نیاز سلامت خود خدمات بهداشتی متنوعی را از مراکز خدمات جامع سلامت دریافت میکنند. اگر پزشک عمومی تشخیص دهد که فرد به خدمات تخصصی یا فوقتخصصی نیاز دارد، بیمار بهصورت الکترونیکی ارجاع داده میشود.
وی افزود: همزمان با ارجاع، نوبتدهی بهصورت سیستمی صورت میگیرد و فرد بیمهشده در موعد مقرر به کلینیک تخصصی مراجعه میکند. به دلیل ثبت ارجاع در سامانه، سهم پرداختی بیمار کاهش یافته و فرانشیز کمتری از او دریافت میشود.
معاون بهداشت تأکید کرد: اجرای دقیق نظام ارجاع علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینه بیماران، از اتلاف منابع در حوزه سلامت نیز جلوگیری میکند. این کار باعث کاهش مراجعات غیرضروری، تجویزهای بیمورد و تقاضاهای القایی خواهد شد و نهایتاً ارتقای سطح سلامت جامعه را در پی دارد.
دکتر حسین کامجو معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد نیز گفت: برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شده و بهصورت کامل در مناطق روستایی استان یزد در حال اجراست. در این برنامه، هر فرد دارای پرونده سلامت الکترونیک است و خدمات مراقبتی از جمله سلامت مادران، نوزادان، بیماریهای مزمن و سایر نیازهای درمانی در همان مرکز ارائه میشود.
وی افزود: در مواردی که بیماران به خدمات تخصصی نیاز دارند، پزشک مرکز از طریق سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) بیمار را به نزدیکترین بیمارستان یا کلینیک تخصصی ارجاع میدهد. زمان و نوبت مراجعه نیز در همان سامانه تنظیم شده و بیمار با کد رهگیری مشخص در روز و ساعت مقرر ویزیت میشود.
به گفته کامجو، پس از ارائه خدمت در سطح تخصصی، نتیجه درمان و پیگیریها بهصورت بازخورد الکترونیکی به پزشک مرکز ارجاعدهنده باز میگردد تا روند مراقبت بیمار تکمیل شود.
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد اعلام کرد: استان یزد بهعنوان یکی از استانهای پایلوت برای توسعه اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر انتخاب شده است. در شهرستان ابرکوه زیرساختهای لازم برای راهاندازی این طرح در حال آمادهسازی است و انشاءالله از اواخر خردادماه اجرای پایلوت این طرح، آغاز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با گسترش این برنامه در مناطق شهری، مردم خدمات سلامت را در چارچوب درست و منظم دریافت کنند و شاهد ارتقای عدالت، کیفیت و رضایت عمومی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باشیم.