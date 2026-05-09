خانواده‌های مهابادی با افزایش چشمگیر اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که نبود ضابطه مشخص در بازار اجاره بر شدت آن افزوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بهای مسکن در مهاباد به یکی از بزرگترین چالش‌های خانواده‌های این شهر تبدیل شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر ضابطه مشخصی برای تعیین اجاره‌بها وجود ندارد و قیمت‌ها صرفا بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شوند. این وضعیت در حالی است که طرح‌های نهضت ملی مسکن با هدف تأمین بخشی از این تقاضا در دست اجرا هستند.

مشاورین املاک بر نقش طرح نهضت ملی مسکن در مدیریت بازار اجاره تأکید کرده و معتقدند تکمیل این طرح‌ها می‌تواند به تعادل بخشی از تقاضای بازار کمک کند.

در همین زمینه، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از الحاق زمین‌های جدید برای آغاز و تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن در این شهر خبر داده است. انتظار می‌رود با پیشرفت این طرح‌ها، شاهد بهبود شرایط و کاهش فشار بر خانواده‌ها در زمینه مسکن باشیم.

حل مشکل مسکن به عنوان گامی مهم برای آغاز زندگی مشترک و همچنین تداوم و تسهیل مسیر زندگی، همواره از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.