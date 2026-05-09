مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از تداوم احتمال ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید و گرد و غبار در برخی مناطق استان خبر داد.

افزایش تدریجی دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد؛گرد و غبار در راه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی افزود: بر اساس تحلیل و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا بعد از ظهر امروز همچنان احتمال ناپایداری جوی و وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نقاط و ارتفاعات استان وجود دارد.

وی بیان کرد: همچنین در برخی مناطق وزش باد شدید و پدیده گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از اواخر امروز تا روز چهارشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان غالباً صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در این مدت دمای نسبی هوا نیز به تدریج افزایش خواهد یافت.

کزمی درباره پیش‌بینی روزانه مناطق سردسیری و گرمسیری استان گفت: برای روز شنبه آسمان قسمتی ابری تا ابری، همراه با وزش باد شدید، گرد و غبار و احتمال رگبار در ارتفاعات و از اواخر وقت کاهش ابر پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: همچنین برای روزهای یکشنبه و دوشنبه، آسمان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش وزش باد و غبار رقیق مورد انتظار است.