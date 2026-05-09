به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت رصد داده‌های ناوبری دریایی، ماریک ترافیک، با انتشار فیلمی از تردد تنگه هرمز نوشته است، بررسی داده‌های سامانه موقعیت‌یاب خودکار (AIS) در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد که هیچ تردد کشتی تجاری از تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین نقاط راهبردی جهان، انجام نشده است درحالی‌که پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، میانگین تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه ۱۳۰ فروند بود.

به دنبال ناامنی ایجاد شده ناشی از حملات ائتلاف آمریکایی صهیونی به ایران، تنگه هرمز بسته شد، اما کشتی‌ها با اجازه ایران و عبور از مسیر امن اجازه تردد داشتند.

در پی محاصره غیرقانونی بنادر ایران و ماجراجویی اخیر برای باز کردن تنگه هرمز، عملا هیچ کشتی جرئت نزدیک شدن به تنگه را ندارد.

سازمان تجارت دریایی انگلیس، با اشاره به ناامنی ایجاد شده در این آبراه، سطح امنیت آن را بحرانی اعلام کرده است.

اکانت ردیابی تردد‌های دریایی، منچ‌اوسینت، روزی که ترامپ اعلام کرد پروژه آزادسازی کشتی‌ها را می‌خواهد اجرا کند طی گزارشی نوشت که فرستنده‌های موقعیت‌یاب کشتی‌ها خاموش شده و احتمالا این کار به دستور نظامی آمریکا صورت گرفته است.

به نوشته تحلیلگران این اکانت، نیروی دریایی آمریکا در سال ۲۰۲۴ در دریای سرخ نیز برای «عملیات شکست‌خورده نگهبان رفاه» همین کار را انجام داد و جان ملوانان بی‌گناه را برای اهداف تبلیغاتی خود به خطر انداخت.

در عین حال، تحلیلگر و متخصص سرمایه‌گذاری بازار‌های مالی، کارل مرکس می‌گوید تاکنون سابقه نداشته که «هیچ» ترددی از تنگه هرمز نداشته باشیم.