پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک استاندار مازندران با نمایندگان مجلس، بر حل مشکلات انرژی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست مشترک استاندار مازندران با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش انرژی استان برگزار و بر حل مشکلات انرژی تاکید شد.
دکتر یونسی استاندار مازندران در این نشست با بیان اینکه اتمام ۲۵۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در استان سرعت گرفته است اولویت بعدی را راهکارهای توسعهای استان برشمرد و افزود: تلاش میشود با تعامل بیشتر با نمایندگانمردم مازندران در مجلس شورای اسلامی و شکل گیری کمیتههای تخصصی، مسیر توسعه استان هموار شود.
شریعتی رییس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست پیگیری مشکلات حوزه استانی در سطح ملی را وعده داد و گفت: به منظور بررسی و دستیابی به راهکارهای برون رفت از مشکلات بخش انرژی، به زودی جلسهای با وزیران نفت و نیرو خواهیم داشت.
حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد یکی از راهکارهای موثر در مدیریت ناترازی انرژی مازندران را استفاده از هاب انرژی قزوین به عنوان یک مرکز قوی تولید انرژی در کشور دانست و تاکید کرد: ناترازی انرژی امسال کاملا متفاوت از سال پیش خواهد بود.
بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس هم در این نشست از مدیران حوزه انرژی استان خواست در ارائه خدمات به کشاورزان استان مساعدت بیشتری داشته باشند.
حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس نیز بر بهره مندی از اختیارات استاندار در مدیریت انرژی در ایام بحران تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران نیز با اشاره به اینکه ۴۲ میلیون مسترک برق کشور نیازمند ۹۰ هزار مگاوات انرژی برق هستند گفت: مازندران دو هزار مگاوات کمبود دارد و پیک مصرف برق در استان ۴۵۰۰ مگا وات است.
حسینی با تاکید بر ساخت نیروگاههای جدید در استان پیشنهاد کرد برای جبران کمبود میزان تولید برق در مازندران خط تبادلی باید احداث شود.
بابایی مدیرعامل شرکت توزیع غرب مازندران هم گفت: با وارد مدار شدن نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق محمودآباد بخش زیادی از کمبود انرژی برق غرب استان در حوزه زیرساختی برطرف میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان نیز با اشاره به بارشهای مناسب امسال تصریح کرد: پیش بینی میشود مشکلی در تامین آب شرب و کشاورزی استان به استثنا شبکه تجن که آن هم به دلیل پر نشدن سد است وجود نداشته باشد.
داوودیان با اشاره به نیاز ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعبی آب شرب و کشاورزی در استان افزود: فقط یک میلیارد متر مکعب آب تنظیم شده در اختیار مردم قرار میگیرد و نیاز است سدهای در حال ساخت و در دست مطالعه را هر چه سریعتر به سرانجام برسانیم.
وی کمبود منابع اعتباری را دلیل اصلی در تاخیر اجرای برخی از سدهای استان از قبیل سد زارم رود، سد هراز و سد کسلیان بیان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این نشست گفت: فقط ۱۸ درصد آب استان از طریق سه سد میجران، سد شهید رجایی و آیت الله صالحی تامین میشود در حالیکه متوسط آن در کشور ۵۸ درصد است.
برارزاده از در دست اقدام بودن ۱۲۳۵ طرح حوزه آب در استان خبر داد و افزود: افزایش اعتبارات پیوست قانون از مهمترین درخواستهای این بخش از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران در انتهای خطوط انتقال قرار دارد گفت: پیش بینی میشود زمستان امسال، کمبودهایی در بخش گاز داشته باشیم.
جوادی پیشنهاد کرد: همه مشترکان خانگی صنعتی و تجاری باید در صدد تامین سوخت دوم باشند و استفاده از بخاریهایی با راندمان انرژی دهی بالا توسعه یابد.
وی تاکید کرد: از محل صرفه جویی میتوان تا ۲۵ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.
دیوارگر از این نشست گزارش می دهد: