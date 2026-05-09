به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منازل مسکونی تخریب شده خیابان کارگر قم که پانزدهم اسفند سال گذشته بر اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی دچار آسیب جدی شده بودند به همت گروه‌های جهادی به طور کامل بازسازی و تحویل صاحبان آن شد تا بار دیگر امید در دل‌ها جوانه بزند.

با تلاش گروه‌های جهادی و حمایت‌های دولت، کار بازسازی منازل آسیب دیده با سرعت در حال اجراست؛ در ایام جنگ تحمیلی سوم، دشمن آمریکایی صهیونی به هفت منطقه شهری قم حمله کرد که بر اثر آن برخی منازل تخریب شدند.