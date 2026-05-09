بررسی چالشهای ترانزیت و صادرات لوازم خانگی به پاکستان
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با فهیمه دامرودی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و پاکستان، دیدار کرد و راهکارهای توسعه همکاریهای تجاری و تسهیل صادرات لوازم خانگی به پاکستان بررسی شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این نشست، نسرین اوجاقی با اشاره به ورود مواداولیه برخی تولیدکنندگان ایرانی به پاکستان، درباره چالشهای موجود در زمینه ترانزیت کالاها، بهویژه با توجه به شرایط محاصره دریایی، مسائل بیمهای و افزایش هزینههای حملونقل توضیحاتی ارائه کرد.
وی همچنین با تاکید بر ظرفیتهای بالای بازار پاکستان برای محصولات ایرانی، توسعه صادرات لوازم خانگی به این کشور را با توجه به نزدیکی فرهنگی و مرز مشترک دو کشور، حائز اهمیت دانست و بر ضرورت حضور موثر شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای تخصصی و انجام نیازسنجی بازار پاکستان تاکید کرد.
در ادامه این دیدار، دبیرکل اتاق مشترک ایران و پاکستان گفت: در صورتی که شرکتها با توجه به شرایط موجود، بار یا محمولهای در پاکستان یا هند دارند، موضوع را به اتاق مشترک اعلام کنند تا فرآیند ترانزیت و بازگشت کالاها پیگیری شود.
دامرودی همچنین با اشاره به شرایط پیشآمده در حوزه تجارت و حملونقل، تاکید کرد: رفع برخی موانع موجود در تجارت و ترانزیت نیازمند حمایتهای دولتی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی درباره شایعه مصادره کالاها پس از ۶۰ روز توقف در پاکستان توضیح داد و افزود: چنین موضوعی صحت ندارد و میتوان از طریق مذاکره و تعامل با طرف پاکستانی، مسائل و مشکلات موجود را مرتفع کرد.