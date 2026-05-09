آیین تشییع پدر شهید حسینی در یاسوج
پیکر پدر شهید علیسینا حسینی در گلزار مطهر شهدای یاسوج به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مراسم تشییع و تدفین پدر شهید علیسینا حسینی و برادر شهید کاووس حسینی با حضور مردم ولایتمدار شهر یاسوج برگزار و پیکر وی در گلزار مطهر شهدای یاسوج به خاک سپرده شد.
این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و حاضران با ادای احترام، بار دیگر با آرمانهای شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید میثاق کردند.
شهید علیسینا حسینی سال ۱۳۴۴ در یاسوج به دنیا آمد و در ۱۵ آذر ۱۳۶۵ در منطقه فاو به فیض شهادت نائل شد.
همچنین شهید کاووس حسینی در ۱۴ بهمن ۱۳۴۳ در روستای تلزالی از توابع شهرستان بویراحمد متولد شد. وی بهعنوان بسیجی راهی جبهههای نبرد حق علیه باطل شد و سرانجام در ۲ فروردین ۱۳۶۱ در رقابیه به شهادت رسید.