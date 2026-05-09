به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم تشییع و تدفین پدر شهید علی‌سینا حسینی و برادر شهید کاووس حسینی با حضور مردم ولایتمدار شهر یاسوج برگزار و پیکر وی در گلزار مطهر شهدای یاسوج به خاک سپرده شد.

این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و حاضران با ادای احترام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید میثاق کردند.

شهید علی‌سینا حسینی سال ۱۳۴۴ در یاسوج به دنیا آمد و در ۱۵ آذر ۱۳۶۵ در منطقه فاو به فیض شهادت نائل شد.