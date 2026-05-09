در دل طبیعت بهاری قزوین و همزمان با آیین سنتی پنجاه‌به‌در، نماز شکرگزاری و طلب باران به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با فرارسیدن آیین کهن “پنجاه‌به‌در”، شهروندان قزوینی امروز در بوستان مادر و کودک گرد هم آمدند تا در مراسمی باشکوه، ضمن شکرگزاری نعمات الهی، نماز باران را به جماعت اقامه کنند. این سنت دیرینه که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این منطقه دارد، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حال و هوایی معنوی به خود گرفت.

آیین “پنجاه‌به‌در” که به عنوان نخستین اثر ناملموس فرهنگی استان قزوین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، تنها محدود به دعا و نیایش برای نزول رحمت باران نیست؛ بلکه آمیزه‌ای از شادابی، نشاط اجتماعی و پاسداشت سنت‌های بومی است. شهروندان قزوینی از بعدازظهر امروز، خانه‌های خود را به سمت باغستان‌های سنتی، پارک‌ها و بوستان‌ها ترک کرده و عصر دل‌انگیز بهاری را در دامان طبیعت سپری کردند.

در این میان، سفره‌های رنگین با غذاهای سنتی قزوین، از جمله دیماج و آش رشته که با عشق و هنر در خانه‌ها تهیه شده بود، برپا شد و اهالی در کنار یکدیگر، طعم دلنشین این سنت غذایی را چشیدند. “پنجاه‌به‌در” نمادی از وحدت، همبستگی و شکرگزاری مردم قزوین در برابر الطاف بیکران الهی است؛ آیینی که نسل به نسل منتقل شده و طراوت خود را در گذر زمان حفظ کرده است.

این مراسم باشکوه، فرصتی مغتنم برای بازنگری در سنت‌های کهن و تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه است و برگزاری آن در بوستان مادر و کودک، نشان از اهمیت فضای سبز و طبیعت در آیین‌های فرهنگی و مذهبی این شهر دارد.