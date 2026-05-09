فعالان بین المللی در فضای ایکس در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا معتقدند، آب‌های تنگه هرمز، بین المللی نیست و اصولا باید تحت کنترل ایران باشد.

آب‌های تنگه هرمز، بین المللی نیست و باید تحت کنترل ایران باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده گفته آمریکا نمی‌تواند بپذیرد که ایران یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند! در واکنش به اظهارات این مقام آمریکایی، فعالان بین المللی در فضای ایکس معتقدند، آب‌های تنگه هرمز، بین المللی نیست و اصولا باید تحت کنترل ایران باشد.

خب، کاری که آمریکا کرد تروریسم و قلدری بود. کاری که ایران کرد پاسخی به آن بود.

جهان از استاندارد دوگانه‌ای که در آن محاصره آمریکا «امنیت» و محاصره ایران «تروریسم» است، خسته شده است.

تنگه هرمز یک آب بین‌المللی نیست، همانطور که کانال مانش یک آب بین‌المللی نیست. تنگه هرمز متعلق به ایران است.

این یک آبراه بین‌المللی نیست. تنگه هرمز یک آبراه ایرانی است.

چه کسی واقعاً قوانین بین‌المللی را مستقیماً در تنگه هرمز نقض می‌کند؟ محققان می‌گویند ناقض قوانین ایران نیست.

تنگه هرمز قبل از اینکه شما و همدستانت در بحبوحه مذاکرات، به ایران حمله کنید و در یک حمله غافلگیرانه و بی‌دلیل، رهبر معظم و بسیاری از فرماندهان عالی رتبه را ترور کنید، باز بود. شما این مشکل را بوجود آوردید، حالا آن را درست کنید.

این مثل مدیترانه نیست که رفقای خوب شما – منظور اسرائیل- فکر می‌کنند مال خودشان است و فعالان صلح را به طور غیرقانونی ربوده و با آنها وحشیانه رفتار کردند. هرمز قلمرو ایران و عمان است... تمام کاری که شما انجام می‌دهید، شکستن قوانین است.

قبل از جنگِ احمقانه شما، تنگه هرمز باز بود.

آمریکا ونزوئلا، کوبا و ایران را محاصره می‌کند و بعد ایران را به دلیل کنترل آب‌های قلمرو خودش متهم می‌کند.

همانطور که ایالات متحده اختیار کنترل آب‌های ۱۲ مایل دریایی از ساحل را دارد، ایران نیز چنین اختیاری دارد.

کاربران همچنین با انتقاد از رویکرد‌های متناقض جهانی تاکید کرده‌اند آن چه باید از منظر بین المللی محکوم و غیرقابل قبول باشد محاصره ناعادلانه دریایی ایران توسط آمریکا است نه کنترل آب‌های سرزمینی ایران توسط این کشور.