معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در چهار روز نخست اجرای طرح حمایتی «کارت امید مادر»، حدود ۳۳ درصد از مادران مشمول از اعتبار اختصاص‌یافته استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یعقوب اندایش درباره آخرین آمار استفاده‌کنندگان از کارت «امید مادر» گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۳ هزار مادر صاحب فرزند شده‌اند که از زمان آغاز اجرای این طرح از شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، حدود ۲۰ هزار و ۸۵۰ مادر از اعتبار کارت خود استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در چهار روز نخست اجرای این طرح حمایتی، در مجموع ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبار اختصاص‌یافته توسط مادران مشمول هزینه شده است.