مدارس استان در ایام جنگ رمضان با بهرهگیری از آموزش مجازی، روند تعلیم و تربیت دانشآموزان را بدون وقفه و از طریق شبکه شاد ادامه دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ با توجه به شرایط ایجاد شده در ایام جنگ رمضان، مدارس استان فعالیت آموزشی خود را به صورت مجازی دنبال میکنند و فرایند آموزش دانشآموزان بدون تعطیلی ادامه دارد.
بر اساس اعلام مسئولان آموزشی، تمامی کلاسها و برنامههای درسی در بستر شبکه شاد برگزار میشود و معلمان با همکاری خانوادهها و اولیای دانشآموزان، روند آموزش و تحصیل را به شکل کامل مدیریت میکنند.
همچنین تأکید شده است که حضور فعال معلمان، همراهی خانوادهها و استفاده مستمر دانشآموزان از ظرفیت آموزش مجازی، نقش مهمی در تداوم فرآیند یادگیری داشته است.
گفتنی است در کنار آموزشهای درسی، تأمین نیازهای اولیه دانشآموزان از جمله توزیع شیر رایگان نیز در دستور کار مدارس قرار دارد.