به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از گرانی‌های موجود در بازار را ناشی از اختلال در شبکه توزیع، ضعف نظارت، احتکار و سوءاستفاده برخی واسطه‌ها دانست که دستگاه‌های مسئول باید برای سامان‌دهی بازار، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن اخلاقی امیری، با انتقاد از روند فزاینده افزایش قیمت‌ها در بازار، اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر فشار‌های اقتصادی، با نوعی جنگ ترکیبی نیز مواجه است؛ از این‌رو بخشی از نوسانات و افزایش قیمت‌ها ممکن است قابل تحلیل در این چهارچوب باشد، اما آنچه امروز مردم در بازار با آن روبه‌رو هستند، صرفاً ناشی از کمبود یا مشکلات تولید نیست.

وی باتاکید براینکه ما درحال حاضر بادو مقوله گرانی وگرانفروشی مواجه هستیم، افزود: بررسی میدانی وضعیت بازار نشان می‌دهد بخش مهمی از گرانی‌های موجود، ریشه در اختلالات شبکه توزیع، ضعف نظارت، احتکار و سوءاستفاده برخی عوامل واسطه‌ای و نهایتا گرانفروشی دارد؛ مسائلی که موجب شده یک کالای واحد حتی در یک محدوده مشخص، با قیمت‌های متفاوت عرضه شود و این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به دغدغه عمومی مردم نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته گفت: در شرایط فعلی، کنترل بازار و سامان‌دهی قیمت‌ها باید در زمره اولویت‌های فوری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. مردم به‌حق از آشفتگی قیمت‌ها گلایه‌مند هستند و انتظار دارند نهاد‌های مسئول با جدیت بیشتری به میدان بیایند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی در یک خیابان برای یک کالای مشخص چند نرخ متفاوت اعمال می‌شود، این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که اشکال اصلی در حوزه نظارت و توزیع است، نه در بخش تولید. از این‌رو انتظار می‌رود مجموعه‌هایی همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با هماهنگی و هم‌افزایی، برخوردی مؤثر و بازدارنده با متخلفان داشته باشند.