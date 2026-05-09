یادداشت؛
معلم، جلوهگاه اندیشههای مطهر و تحول در نظام تعلیم و تربیت
معلمان باید الگوگیری از مبانی فکری شهید مطهری در تربیت نسل آینده را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید ولی موسوی فعال رسانهای و فرهنگی در یادداشتی به اندیشههای ناب شهید مطهری، بهویژه در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: شهید آیتالله مرتضی مطهری، به عنوان یکی از برجستهترین اندیشمندان معاصر و معلم انقلاب اسلامی، میراثی گرانبها در حوزه تعلیم و تربیت از خود به یادگار گذاشته است.
آثار و اندیشههای ایشان، که با بیانی شیوا و استدلالی مستحکم ارائه شدهاند، چارچوب فکری منسجمی را برای نظام آموزش و پرورش فراهم میآورد
معلمان، به عنوان مهمترین عنصر در نظام تعلیم وتربیت که وظیفه هدایت و پرورش نسلهای آینده را بر عهده دارند، نقشی بیبدیل در شکلدهی به هویت فردی و اجتماعی دانشآموزان ایفا میکنند. شهید مطهری با درک عمیق از این مسئولیت خطیر، همواره بر جایگاه رفیع معلم و لزوم ارتقاء علمی و اخلاقی وی تأکید داشتند.
ایشان، معلمان را نه تنها انتقالدهنده دانش، بلکه مربیانی میدانستند که وظیفه هدایت فکری و عقیدتی دانشآموزان را نیز بر عهده دارند.
در شرایط کنونی که جامعه با چالشهای متعددی در زمینه تربیت نسلی آگاه، مؤمن و توانمند روبروست، بازخوانی و بهکارگیری آموزههای شهید مطهری اهمیتی دوچندان مییابد.
شهید آیتالله مرتضی مطهری، نه تنها به عنوان معلم انقلاب اسلامی، بلکه به عنوان پاره تن امام خمینی (ره)، الگویی بینظیر برای تمامی معلمان جامعه اسلامی به شمار میآید.
آثار و تألیفات گرانسنگ ایشان، که حاصل سالها تفکر عمیق و دغدغهمندی نسبت به مسائل دینی، اجتماعی و علمی است، مبنای فکری و عقیدتی مستحکمی را برای نظام تعلیم و تربیت فراهم آورده و گنجینهای ارزشمند محسوب میشود.
اندیشههای ناب شهید مطهری، بهویژه در حوزه تعلیم و تربیت، راهگشای بسیاری از چالشهای پیش روی مربیان و دانشآموزان است.
امروز، معلمان با الگو قرار دادن این اندیشههای متعالی و سیره عملی ایشان، میتوانند تأثیر شگرفی بر تربیت صحیح و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان بگذارند.
این امر، نه تنها به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه کمک میکند، بلکه بسترساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیتپذیر خواهد بود.
امروز معلمان، پایهگذاران اصلی تمدن نوین اسلامی و معماران آینده این مرز و بوم هستند. آنها به تعبیر رهبر شهیدمان، افسران سپاه پیشرفت کشورند و وظیفه خطیر، خلق دنیای آینده بر دوش آموزش و پرورش، به عنوان کانون این تحولات، نهاده شده است.
در این میان، توجه به مبانی فکری و اندیشههای عمیق شهید مطهری، چراغ راهی است برای پیمودن مسیر دشوار، اما پرافتخار تعلیم و تربیت.
آموزش و پرورش، کانون خلق دنیای آینده و سنگر اصلی پاسداری از هویت دینی و ملی است. معلمان، معماران اصلی این بنای سترگ محسوب میشوند.
توجه به غنای فکری شهید مطهری و تلاش برای پیادهسازی اندیشههای ایشان در برنامههای درسی و رویکردهای آموزشی، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
ضرورت نهادینهسازی اندیشههای شهید مطهری در نظام آموزش و پرورش، توجه ویژه به ارتقاء جایگاه و توانمندیهای معلمان، و نگاه راهبردی به آموزش و پرورش به عنوان موتور محرکه پیشرفت کشور، از مهمترین راهکارهایی است که میتواند زمینه را برای تربیت نسلی شایسته و سازنده فراهم آورد.
امروزه، نظام تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول است. این تحول، تنها با بازگشت به مبانی اصیل و اندیشههای ناب میسر خواهد شد.
اندیشههای شهید مطهری در باب فلسفه تعلیم و تربیت، روشهای تدریس، اهمیت تفکر انتقادی و تربیت اخلاقی، چراغ راهی روشن برای ایجاد این تحول است. معلمان با الگو قرار دادن سیره عملی و علمی ایشان، میتوانند نسلی خلاق، پرسشگر و پایبند به ارزشهای اسلامی را تربیت کنند.