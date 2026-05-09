به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی با ارائه گزارشی از آمار وقایع حیاتی سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۹ ولادت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد ۵ هزار و ۶۷۳ نوزاد پسر و مابقی دختر بوده‌اند.

وی افزود: میزان ولادت ثبت شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۶.۲ درصد کاهش داشته است و کمترین میزان تولد‌ها مربوط به شهرستان‌های خمین، آشتیان و اراک بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به شاخص‌های جمعیتی اظهار کرد: میانگین سن مادران در استان ۳۱.۳ سال و میانگین سن پدران ۳۶.۵ سال است. همچنین بیشترین تولد‌ها در فاصله چهار تا پنج سال ابتدایی زندگی مشترک زوجین ثبت شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش از ثبت ۶ هزار و ۱۴۳ ازدواج در سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. به گفته وی، شهرستان‌های خمین، خنداب و شازند کمترین میزان ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.

کریمی میانگین سن ازدواج را در زنان ۲۱ سال و در مردان ۲۷ سال اعلام کرد و افزود: بالاترین میانگین سن ازدواج زنان مربوط به شهرستان دلیجان و پایین‌ترین آن مربوط به شهرستان کمیجان بوده است. بر این اساس، رتبه ازدواج استان در سطح کشور ۲۲ اعلام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی همچنین از ثبت ۳ هزار و ۱۲۶ مورد طلاق و ۸ هزار و ۸۳۸ مورد فوت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بیشترین میزان طلاق در پنج سال نخست زندگی مشترک زوجین رخ داده است.

وی ادامه داد: از مجموع فوتی‌های ثبت شده، ۵ هزار و ۴۰ مورد مربوط به مردان و ۳ هزار و ۷۶۲ مورد مربوط به زنان بوده است. میانگین سن فوت در مردان ۶۶.۷ سال و در زنان ۷۴.۵ سال گزارش شده است.