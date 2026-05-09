مدیر کمیته امداد شهرستان ایوان از ثبت‌نام ۲۰۰ معلم در سامانه اکرام ایتام خبر داد و گفت: با این اقدام، ۲۱۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت مستقیم این حامیان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «باقری» مدیر کمیته امداد شهرستان ایوان اظهار داشت: ۲۰۰ نفر از معلمان سطح شهرستان با هدف حمایت از فرزندان ایتام و محسنین، آمادگی خود را برای سرپرستی این عزیزان در قالب طرح اکرام ایتام اعلام کردند.

وی افزود: این افراد در سامانه اکرام ایتام ثبت‌نام کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۱۰ نفر از فرزندان ایتام و محسنین به این حامیان اختصاص یافته‌اند.

باقری با اشاره به اجرای گسترده این طرح در شهرستان ایوان اضافه کرد: طرح اکرام ایتام یکی از برنامه‌های مؤثر کمیته امداد است که هم‌اکنون بیش از ۳ هزار حامی فعال در سطح شهرستان دارد و سرپرستی ۴۰۶ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفته‌اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان ایوان یادآور شد:در سال گذشته نیز بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال کمک نقدی از سوی حامیان به حساب فرزندان تحت پوشش واریز شده است.