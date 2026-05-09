به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضافلاحتی گفت:آفت کرم خراط، خسارت جبران ناپذیری را به باغات میوه (گردو، سیب، گلابی و...) ودرختان غیر مثمر (افرا، بید، نارون، زبان گنجشک، بلوط، چنار، صنوبرو...) استان یزد وارد می‌کند.

فلاحتی با اشاره به اینکه، اواخر اردیبهشت و خردادکه متقارن بااوج پرواز شب پره‌های بالغ و تخمریزی این آفت است، افزود: در راستای حفظ وبهبودتولیدات کشاورزی به ویژه محصول گردو، اولین شکار پروانه فری (کرم خراط) در پایلوت الگویی مدیریت تلفیقی کرم خراط شهرستان مروست_بخش ایثار، روستای کرخنگان (ایستگاه جرمق علیا) ثبت شد.

علیرضا فلاحتی گفت:با توجه به تهدیدات ناشی از آفت کرم خراط، کارشناسان و مسئولین در تلاشند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، این آفت راکنترل کنند. ما امیدواریم که با همکاری کشاورزان و استفاده ازروش‌های علمی و عملی، بتوانیم به‌طورمؤثری ازگسترش این آفت جلوگیری کنیم.

وی افزود:پایلوت الگویی مدیریت تلفیقی کرم خراط در استان یزد درسطح شهرستان مروست مستقرشده وبا بازدید‌های منظم، وضعیت آفت را رصد می‌شود و کارشناسان، اطلاعیه‌های پیش‌آگاهی درباره آفت مذکور، روش‌های تغذیه درختان ومبارزه با آفت رابه کشاورزان ارائه می‌دهند و هدف از این مشاوره‌ها افزایش آگاهی کشاورزان وکمک به آنها دراتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیریت باغات خود است.