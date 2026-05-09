رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمین بدون هویت، بستر فساد است؛ حتی راه‌ها و پارک‌ها باید هویت‌دار باشند. امروز در حقوق عامه، قوه قضائیه فراتر از وظیفه عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اهدای اسناد مالکیت استان گیلان با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد. در این رویداد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه در راستای حل مشکلات ثبتی مردم، از کمک جدی مجلس برای تکمیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سخن گفت و از برخی دستگاه‌های اجرایی به خاطر کوتاهی در انجام تکالیف قانونی انتقاد کرد.

آیین اهدای ده‌ها فقره سند مالکیت شامل اسناد استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی، املاک موقوفه، وزارت دفاع، دانشگاه علوم پزشکی، استادیوم تختی، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران و مسکن به مالکان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

اجرای کامل قانون الزام نیازمند ورود جدی مجلس است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به فرمایش رهبر شهید درباره قانون الزام، خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در مراسم گفت: تبصره ماده ۱۰ که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است، چرا پس از ۲۲ ماه اقدامی صورت نگرفته؟ انتظار داریم نمایندگان محترم ورود کنند.

وی افزود: در شروع کار حدنگاری اراضی کشاورزی، موفق شدیم آن را از ۳ درصد به ۷۵ درصد برسانیم، اما سازمان امور اراضی در ادامه اقدام لازم را انجام نداد.

بابایی همچنین به تبصره ۶ ماده ۱۰ اشاره کرد که متوجه وزارت کشور و شهرداری‌هاست: متأسفانه به تکالیف خود عمل نمی‌کنند. در این قانون ۶ وزارتخانه وظیفه دارند، اما قوه قضاییه به تنهایی بیش از تکالیف خود تلاش کرده است.

وی با یادآوری نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گشودن گره‌های ثبتی، خاطرنشان کرد: زمین بدون هویت، بستر فساد است. حتی راه‌ها و پارک‌ها باید هویت‌دار باشند. امروز در حقوق عامه، قوه قضاییه فراتر از وظیفه عمل کرده است.

بابایی در پایان با اشاره به آمار حدنگاری منابع طبیعی (بیش از ۹۹.۵ درصد) تصریح کرد: تحقق این امر انقلاب ثبتی و به تبع آن بهداشت قضایی در کشور را رقم زده است. امروز در استان گیلان شاهد صدور گسترده اسناد و تحویل آن به مردم هستیم.

۷۵ جلسه شورای راهبری نشان‌دهنده دغدغه قوه قضاییه است

الهیان با تأکید بر برگزاری ۷۵ جلسه شورای راهبری به ریاست معاون اول قوه قضاییه، گفت: اگر تدابیر و رهنمود‌های رهبر شهیدمان نبود، امروز قانون مترقی الزام به ثبت رسمی را نداشتیم. این جلسات نشان‌دهنده اهمیت این قانون و دغدغه دستگاه قضا برای تحقق آن است.

وی افزود: تحولات سازمان ثبت در دوره مدیریت دکتر بابایی چشمگیر بوده و شاهد رخداد‌های بسیاری در تحقق حقوق مردم، حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها هستیم. سفر‌های ایشان همواره برکات خوبی داشته و امروز شاهد صدور گسترده اسناد برای مردم شریف گیلان هستیم.

تراکم جمعیت و مهاجرت، مشکلات زمینی ایجاد کرده است

کوچکی نژاد رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز نبود همراهی برخی دستگاه‌ها را مانع پیشرفت دانست. کوچکی‌نژاد گفت: تراکم جمعیت گیلان بالاست و مهاجرت‌ها و پدیده ساخت ویلا، مشکلاتی در حوزه زمین به وجود آورده است. مدیرکل ثبت اسناد استان عملکرد خوبی دارد، اما به دلیل عدم همراهی برخی دستگاه‌ها، هنوز مشکلات زیادی در حدنگاری و صدور سند باقی مانده است.

وی با تأکید بر حق مردم برای دریافت خدمات لازم، حل معضلات ثبتی را امری ضروری خواند.

قدردانی از اقدام سریع پس از حادثه بازار رشت

حق شناس استاندار گیلان با قدردانی از مجموعه سازمان ثبت و قوه قضاییه گفت: سند مالکیت منشأ توسعه اقتصادی، اجتماعی، شهری و انسانی است. یکی از دلایل عدم رشد مناطق حاشیه‌ای، نبود سند مالکیت است.

وی افزود: پس از حادثه بازار رشت، برخی افراد بدون هیچ مالکیتی ادعای مالکیت کردند. از سازمان ثبت و دادگستری تشکر می‌کنم که با سرعت اقدام کردند و امروز بازسازی بازار در حالی آغاز شده که برخی مالکان هنوز اقدامی نکرده‌اند، اما به خاطر حقوق مردم، این کار شروع شده است.

اهدای گسترده اسناد مالکیت به دستگاه‌های اجرایی

در خاتمه این مراسم، جمع زیادی از اسناد مالکیت به نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تحویل داده شد که عبارتند از:

· سند مالکیت استانداری گیلان

· سند مالکیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی

· ۱۲ فقره سند املاک و اراضی موقوفه

· اسناد مربوط به وزارت دفاع

· ۱۱ جلد سند دانشگاه علوم پزشکی گیلان

· سند مالکیت استادیوم تختی

· ۱۰۳ جلد سند مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی

· ۲۰ جلد سند مالکیت شرکت عمران و مسکن

لازم به ذکر است این اسناد طی تشریفاتی به مالکان قانونی تحویل شد تا گامی دیگر در زمینه تثبیت مالکیت‌ها و تحقق قانون حدنگاری در استان گیلان برداشته شود.