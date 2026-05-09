به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت متن پیام به این شرح است:

جناب آقای پیرحسین کولیوند

رییس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر گردید.

از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران الهی و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای جنابعالی که اکنون در سنگر خطیر خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان به ویژه آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم هستید و نیز سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بدون شک، اجر تلاش‌های شما، هدیه‌ای ارزشمند به روح آن فقیده‌ی سعیده در دیار باقی خواهد بود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی