رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال مادر رییس جمعیت هلال احمر کشورمان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت متن پیام به این شرح است:
جناب آقای پیرحسین کولیوند
رییس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر گردید.
از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران الهی و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای جنابعالی که اکنون در سنگر خطیر خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان به ویژه آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم هستید و نیز سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
بدون شک، اجر تلاشهای شما، هدیهای ارزشمند به روح آن فقیدهی سعیده در دیار باقی خواهد بود.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی