کارشناس هواشناسی از افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: بارندگی قابل توجهی تا پایان هفته پیش‌بینی نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به آخرین تحلیل الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: تا پایان هفته جاری بارندگی قابل ملاحظه و چشمگیری در استان انتظار نمی‌رود، تنها در روز دوشنبه با عبور یک سامانه ناپایدار ضعیف، احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

وی افزود: این رگبار‌ها بیشتر در نواحی شمالی و تا حدودی در مناطق جنوبی استان رخ خواهد داد و در برخی ساعات نیز وزش باد نسبتاً شدید، به‌ویژه در نواحی مرزی پیش‌بینی می‌شود.

احمدی نژاد همچنین اضافه کرد: روند دمایی استان افزایشی خواهد بود و تا روز دوشنبه دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.