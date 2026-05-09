مردم انقلابی و حماسه ساز زنجان همچون شب‌های گذشته با حضور در خیابانها، پای بند به اسلام و ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شهر زنجان در هفتادمین شب از حضور‌های مردمی، همچنان صحنه اجتماع پرشور مردمی است که با حضور در میادین و خیابان‌ها، پیام ایستادگی، وحدت و عشق به وطن را فریاد می‌زنند.

مردم زنجان با شرکت در قرار‌های شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و حمایت از اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان دادند که دفاع از آرمان‌ها و امنیت کشور، همچنان در اولویت آنان قرار دارد.

این تجمع‌های مردمی که پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان با شور و استقبال همراه است، به نمادی از پایداری و میدان‌داری مردم تبدیل شده است.