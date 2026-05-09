به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران در نشست تنظیم بازار استان از اجرای طرح ویژه تأمین اقلام پروتئینی با هماهنگی شورای تنظیم بازار استان خبر داد و گفت: برای تأمین نیاز شهروندان استان، ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی ۲۴۷ هزار تومان در تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه سطح استان توزیع می‌شود.

تیموری با بیان اینکه در تولید گوشت مرغ هیچ گونه کمبودی وجود ندارد گفت: تا ۱۰ روز آینده، روزانه ۵۵۰ تن مرغ روانه بازار می‌کنیم.

وی افزود: هم اکنون ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌های استان موجود است که در صورت نیاز به بازار تزریق می‌شود.

پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت نیز در این نشست گفت: قوه قضائیه و تعزیرات باید با افراد محتکر کننده قاطعانه برخورد کنند.

استاندار مازندران هم گفت: با افزایش قیمت کالا‌ها رو‌به‌رو هستیم، اما این قابل قبول نیست که یک کالا در یک شهر با چند نرخ به فروش برسد.

یونسی افزود: باید با مردم شفاف باشیم و اقدامات صورت گرفته با محتکر کنندگان باید از طریق صدا و سیما و فضای مجازی به مردم اعلام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم گفت: در سه ماه گذشته ۵۸ هزار بازرسی توسط ادارات مربوطه در سطح بازار انجام گرفت و با افراد محتکر و گران فروش برخورد قاطع می‌شود.