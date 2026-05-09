۷۰۰ مسجد تهران با انرژی خورشیدی الگوی کاهش مصرف میشوند
استاندار تهران از اجرای طرح مدیریت مصرف انرژی با مشارکت مردمی و محوریت مساجد در استان خبر داد و گفت: بیش از ۷۰۰ مسجد پایتخت برای استفاده از انرژی خورشیدی سازماندهی شدهاند تا الگوی کاهش مصرف در محلات شوند.
محمدصادق معتمدیان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مشارکت عمومی مردم در اقتصاد گفت: موضوع مشارکت مردم در حوزه اقتصاد سالهاست مورد توجه قرار دارد و امروز مدیریت مصرف، بهویژه در حوزه انرژی، کمهزینهترین مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: در استان تهران و در ایام جنگ، با همکاری مرکز امور مساجد، طرحهایی با محوریت مساجد در محلات برای مدیریت مصرف انرژی اجرایی شد و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.
استاندار تهران ادامه داد: در کمتر از یک ماه، سازماندهی لازم برای اجرای این طرحها انجام شد و اکنون بیش از ۷۰۰ مسجد در تهران برای استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفتهاند تا مساجد به الگوی مدیریت مصرف در محلات تبدیل شوند.
معتمدیان با اشاره به ظرفیت مردمی در مدیریت مصرف بیان کرد: از طریق مساجد و محلات میتوان ارتباط مؤثری با مردم برقرار کرد و از همه ظرفیتهای اجتماعی برای کاهش مصرف انرژی بهره گرفت.
وی با قدردانی از همراهی مردم در شرایط سخت اخیر گفت: امنیت ملی امروز کشور در کنار تلاش نیروهای مسلح، حاصل حضور مردم در صحنه است و همین حضور، محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرد.
استاندار تهران تأکید کرد: مردم در سختترین شرایط پای انقلاب و کشور ایستادند و وظیفه مسئولان در خدمترسانی و پیگیری مطالبات مردم در چنین شرایطی سنگینتر از گذشته است.