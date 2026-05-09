رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، گفت: برگزاری نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های آنلاین میان مخاطبان و فعالان حوزه کتاب، می‌تواند به پویایی بیشتر این رویداد کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم کریمی زنجانی؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: ایران همواره بر فرهنگ خود تکیه داشته و همچنان کتاب یکی از مهم‌ترین پایه‌های فرهنگی این سرزمین به شمار می‌رود. برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در هر شرایط و فرصتی به‌ویژه در این روز‌ها می‌تواند بر فضای فرهنگی جامعه اثرگذار باشد و در داخل و خارج از کشور بازتاب پیدا کند.

وی افزود: نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از هر چیز با هدف تسهیل فروش کتاب شکل گرفته است، اما در کنار آن لازم است برنامه‌های فرهنگی مکمل نیز تدارک دیده شود. برگزاری نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های آنلاین میان مخاطبان و فعالان حوزه کتاب از جمله نویسندگان، شاعران، مترجمان و تصویرگران می‌تواند به پویایی بیشتر این رویداد کمک کند و بخشی از فضای تعاملی نمایشگاه حضوری را بازآفرینی کند.

کریمی زنجانی در ادامه درباره حضور کتابفروشی‌ها در نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: بهتر است زمان فروش ناشران و کتابفروشان از یکدیگر تفکیک شود. به این صورت که ابتدا ناشران فروش خود را آغاز کنند و پس از چند روز، فرصتی نیز برای کتابفروشی‌ها فراهم شود تا آنها هم بتوانند در فرآیند فروش کتاب مشارکت داشته باشند.

وی همچنین به افزایش توجه مردم به کتاب در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و ادامه داد: در دو ماه گذشته استقبال مردم از کتابفروشی‌ها و خرید کتاب بیشتر شده و بسیاری از مخاطبان بیش از گذشته به سراغ کتاب رفته‌اند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه اشاره کرد و افزود: اگر پدر و مادر‌ها خود اهل مطالعه باشند، به طور طبیعی این رفتار به فرزندان نیز منتقل می‌شود. در واقع کودکان با دیدن عادت مطالعه در خانواده به شکل عملی به کتاب‌خوانی ترغیب می‌شوند. آنها باید همراه کودکان خود به کتابفروشی‌ها سربزنند و در فرآیند خرید مستقیم کتاب دخیل‌شان کنند.

ابراهیم کریمی زنجانی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره این رویداد، زمینه آگاهی بیشتر مخاطبان را فراهم کنند. بازتاب و پوشش مناسب موضوع نمایشگاه مجازی کتاب در رسانه‌های عمومی کشور می‌تواند به افزایش مشارکت مخاطبان و رونق بیشتر این رویداد فرهنگی کمک کند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.