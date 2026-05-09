طرح تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور آغاز شد؛ طرحی که به گفته معاون بازرسی و نظارت وزارت جهادکشاورزی، با هرگونه احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه برخورد قاطع و قضایی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزارس صدا و سیما ، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد، با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور گفت: امنیت غذایی خط قرمز ماست و در شرایط جنگی کشور، هیچگونه رهاشدگی در بازار قابل قبول نیست.
محمد باقری شربیانی،با بیان اینکه طرح تشدید نظارت از ابتدای اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۱ خرداد ادامه دارد، افزود:تمام انبارهای کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از طریق سامانههای هوشمند بهصورت مستمر رصد میشوند.
وی با اشاره به هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت:در اجرای این طرح، از ظرفیت بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت در استانها، شعب تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانیها بهصورت گشتهای مشترک استفاده میشود.
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد تاکید کرد: در صورت احراز تخلفاتی مانند احتکار، عرضه خارج از شبکه یا امتناع از عرضه، علاوه بر تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی، متخلفان به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد .
محمد باقری شربیانی همچنین از انجام ۴۱ هزار و ۶۵۹ فقره بازرسی از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تا ۱۴ اردیبهشت خبر داد و گفت:در این مدت، ۴ هزار و ۸۲۶ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۱.۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی با اشاره به عملکرد پارسال افزود:در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۲۰۶ هزار بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۳۱ هزار و ۸۹۶ پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان شد.
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا تخلف در حوزه کالاهای اساسی کشاورزی، گزارشهای خود را از طریق شماره ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.