مبارزه با آفت ملخ در ۳۳ هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی
مبارزه با آفت ملخ در۳۳ هکتار از اراضی خراسان رضوی با مشارکت بیش از ۵۰۰ کارشناس در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: فرآیند مبارزه با ملخ از مهرماه سال گذشته با کانون یابی این آفت خطرناک آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۳ هزار هکتار مبارزه شیمیایی در بیش از ۳۰۰ کانون این آفت صورت گرفته است .
جعفری گفت: این مبارزه تا سطح ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان ادامه خواهد یافت.
خراسان رضوی ۵۰ درصد سطح مبارزه کشوری با آفت ملخ را به خود اختصاص داده است.