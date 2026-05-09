از ابتدای جنگ کاخ سفید به هر دری زد اما نتوانست این تنگه راهبردی را باز کند، از تهدید زیر ساختهای ایران و تلاش برای تشکیل ائتلاف جهانی تا طرح به اصطلاح «ناوگان آزادی» برای اسکورت کشتیها، هیچکدام نتیجهای نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ چند روز پیش، هنگامی که ناوشکنهای آمریکایی قصد ورود به حریم تنگه هرمز را داشتند، با شلیک هشدار نیروی دریایی ارتش ایران مواجه شده و عقب نشستند.
ترامپ پیش از این تهدید کرده بود «اگر بخواهید جلوی من را بگیرید، شما را از روی زمین محو میکنم.» اما ایران در میانه فخرفروشیها و دروغهای ترامپ، این بار تنها با دو شلیک، آن طرح را به نقطه بیبازگشت سقوط داد.
بسته شدن تنگه هرمز، دامنه بحران را فراتر از درگیری نظامی برده است، لغو دهها پرواز، افزایش قیمت بنزین در آمریکا و اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی از پیامدهای این وضعیت است.
کارشناسان معتقدند طرحهای احمقانه و چرخشهای ۱۸۰ درجهای ترامپ، وی را بیش از پیش در باتلاق حماقتهایش فرو برده است.
به گفته تحلیلگران، ترامپ عملاً التماس میکند «یک راه خروجی برای من پیدا کنید».
نیروهای ویژه آمریکا که زمانی ابزار اصلی واشنگتن برای اعمال فشار بودند، حالا به سختی به دنبال راه فرار از این بحران هستند.