بارش‌های رگباری از عصر امروز در استان آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه به تناوب ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این بارش‌ها به صورت رگباری توام با رعد و برق و تگرگ خواهد بود که در نقاط مستعد، رواناب و سیلاب نیز جاری می‌شود.

سارا حکمی افزود: امشب تا اویل صبح فردا نیز مه گرفتگی به خصوص در نقاط کوهستانی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دمای هوا نیز به طور موقت تا روز دوشنبه کاهش می‌یابد و وزش باد شدید توام با گرد و غبار نیز تا اواسط هفته ادامه دارد.

حکمی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی گفت: با توجه به پیش‌ بینی جاری شدن رواناب و سیلاب، شهروندان از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای ۱۲ درجه خنک‌ ترین و مه‌ولات با دمای ۳۷ درجه گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند و دمای هوای مشهد نیز بین ۱۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد در نوسان بود و دمای هوای مشهد امروز بین ۱۴ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.