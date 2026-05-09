مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: برای نخستین بار در سطح استان در راستای ارتقای سطح خدمات اداری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات شهروندان، سامانه جامع و هوشمند فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی شروع به فعالیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه شورای اداری راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: این اقدام گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سازمانی مبنی بر تکریم ارباب رجوع و بهبود فرآیند‌های اداری است.

وی ادامه داد: این سامانه به شهروندان این امکان را می‌دهد که از طریق شماره‌گیری سرشماره گویای ۱۲۸، به سادگی درخواست‌ها، گزارش‌ها و حتی انتقادات و پیشنهادات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثبت کنند.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» به گونه‌ای طراحی شده که تمامی موارد ارجاعی، از جمله شکایات مردمی، گزارش تخلفات احتمالی، مشکلات اداری و نیاز‌های فوری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به صورت هوشمند دسته‌بندی شده و بلافاصله به واحد‌های کارشناسی و تخصصی مربوطه ارجاع داده می‌شود تا فرآیند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

آرامون ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته سامانه «فواد»، امکان مشاهده وضعیت رسیدگی به درخواست یا گزارش ثبت شده به صورت لحظه‌ای توسط کاربران است و این امر ضمن افزایش شفافیت، به شهروندان اطمینان می‌دهد که مسائل آنها در دست پیگیری است.

وی بیان کرد: راه‌اندازی این سامانه برای نخستین در بین ادارات کل سطح استان در آذربایجان‌غربی در راستای کاهش روند اداری، افزایش سرعت پاسخگویی و در نهایت، ارتقای سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ارائه شده توسط این اداره کل را به همراه دارد.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد این اداره کل در رشد اعتبارات تخصیص یافته در یک سال گذشته، گفت: در این مدت اعتبارات تخصیص یافته بخش عمرانی ۳۸ درصد و اعتبارات هزینه‌ای نیز ۲۸ درصد افزایش تخصیص داشتند.

آرامون تأکید کرد: همچنین در یک‌سال گذشته اعتبارات حوزه بازآفرینی نیز جذب ۱۱۴ درصدی را دارد.

وی با اشاره به نقش ادارات شهرستانی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم بیان کرد: هماهنگی و همکارای رئیس ادارات شهرستانی موجب توسعه ارائه خدمات به عموم مردم شده و موجبتکریم و رضایت ارباب رجوع می‌شود که این مساله در اولویت است.

گفتنی است معاونین و روسای ادارات ستادی و شهرستانی در این جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان با اهدای لوحی از طرف مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از آنها تقدیر شد.