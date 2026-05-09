مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام گفت: بر اساس قانون جدید، برای هر واحد ساختمانی پیش از ساخت، شناسه یکتایی صادر می‌شود که فقط یک‌بار قابل واگذاری است و از تخلفات پیش‌فروش جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «کیوان نیازی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام، با اشاره به مشکلات پیش‌فروش مسکن اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی واحد‌های ساختمانی به چند نفر واگذار می‌شد و همین موضوع موجب تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی شده است.

وی افزود: طبق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای هر واحد پیش از صدور پروانه ساخت، شناسه یکتا صادر می‌شود.

نیازی تصریح کرد: این شناسه تنها یک‌بار قابلیت واگذاری دارد و در تمام نقل‌وانتقالات بعدی نیز مبنای رسمی معامله خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی و کاهش اختلافات و پرونده‌های حقوقی در حوزه پیش‌فروش آپارتمان‌ها خواهد شد.