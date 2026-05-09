با توجه به کاهش اسکناس در خراسان رضوی، پیگیر تخصیص اسکناس خُرد در استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی امروز در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۶ صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی تنظیم کننده سیاست‌های پولی در کشور است و استان صرفا مجری توزیع اسکناس‌هایی است که از طریق تهران به خراسان رضوی تخصیص می‌یابد.

نظری افزود: در صورتی که ناظر پولی بانک مرکزی، مستقر در استان، اسکناس‌های خُرد را به خراسان رضوی تحویل دهد، این اسکناسها در سطح بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز توزیع خواهد شد.